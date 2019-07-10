Она откроется в драмтеатре после реконструкции
Небольшая гостиница для гастролирующих артистов появится в краевом Драматическом театре в Чите после реконструкции, сообщили в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края.
- Работа предстоит глобальная, поэтому важно произвести качественный демонтаж. На данном этапе строители ведут подготовку к строительству нового крыла, которое будет располагаться с левой стороны здания. В будущем там будет расположен малый зал, гримёрные комнаты и небольшая гостиница для гастролирующих в Забайкалье трупп артистов, — уточнил замминистра Алексей Бочкарников.
Работы ведутся в плановом режиме, никаких отклонений от намеченных сроков нет.
Реконструкция Драматического театра началась в мае 2019 года.
Контракт на реконструкцию театра заключён с зарегистрированной в Сочи фирмой «Звезда» по максимальной цене в 1,1 миллиарда рублей, так как эта компания оказалась на аукционе единственным претендентом.
В Чите появится гостиница для гастролирующих артистов
Общество, Фото:
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