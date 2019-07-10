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На «Голосе кочевников» в Бурятии выступят музыканты из восьми стран

На «Голосе кочевников» в Бурятии выступят музыканты из восьми стран
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Одно из главных событий лета состоится уже в конце этой недели

Более 30 музыкальных групп из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России выступят на XI фестивале «Голос кочевников», который состоится 12-14 июля в туристском комплексе «Степной кочевник», в местности Ацагат.

Второй год на фестивале «Голос кочевников» одновременно будут работать две сцены. В первый день, 12 июля, на большую сцену выйдут Animal Divers (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), URNA (Внутренняя Монголия – Германия), RecОn (Монголия), «Алтын Туу» (Алтай), DASHIMA (Бурятия), ИГРО (Бурятия).

Во второй день, 13 июля, выступят Se So Neon (Южная Корея), «Мельница» (Москва), Kurjan and Two Siberians (Индия/Россия), Shara (Грузия), LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), Akdan Gwangchil (Корея), UulUs Band (Монголия), , SHONO (Иркутск).

В заключительный день фестиваля на большую сцену выйдут Найк Борзов (Москва), The Retuses (Москва), REDLINE (Монголия), «Nеизвестный исполнитель» (Иркутск), «Дари» (Бурятия), «Сезон Doждей» (Бурятия).

На малой сцене свое творчество представят улан-удэнские музыканты, а артисты Молодёжного драматического театра Улан-Удэ покажут спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи».

Из немузыкальных развлечений гостей фестиваля ждут фуд-корт от лучших заведений города, хендмейд-ярмарка сувениров и одежды, где свои работы представят мастера из Улан-Удэ, Иркутска и других городов, спортивные развлечения, а также анимационно-развлекательная программа от народных коллективов Бурятии, сообщили организаторы фестиваля - Бурятская государственная филармония.

- В этом году мы отказались от того, чтобы кого-то называть хедлайнерами фестиваля. В лайнапе около тридцати групп, и каждый слушатель найдет что-то для себя. Кто-то ждет музыкантов из Монголии, кто-то - из Грузии. Для кого-то попасть на концерт «Мельницы» или Найка Борзова – мечта детства, а кто-то рад открывать для себя новые имена и незнакомые жанры. Наш фестиваль - это свободное музыкальное пространство, и мы не хотим ограничивать в выборе своих слушателей, - сообщила арт-директор фестиваля Наталья Уланова.

Голос кочевников
 
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