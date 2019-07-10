Мероприятие состоится завтра
11 июля в 10:00 в детском саду № 58 «Золушка» пройдёт городской культурно-спортивный праздник «Наадан - Сурхарбан - 2019» среди детских садов Улан-Удэ.
В нём будут участвовать 11 детсадов - № 3 «Колобок», № 15 «Радуга», № 27 «Сэсэг», № 58 «Золушка», № 62 «Малыш», № 67 «Подснежник», № 89 «Журавленок», № 95 «Рябинушка», № 111 «Дашенька» и дети из дошкольных групп средней школы № 48 и № 63. Каждая из команд-участников состоит из 6 воспитанников и двух педагогов.
Начнётся праздничное мероприятие торжественным шествием команд. Затем участников с приветственным бурятским танцем выступят педагоги «Золушки».
Соревнования будут проходить по различным этапам: конные скачки, перетягивание палки, дартс, «Шагай наадан».
По завершению участникам вручат сертификаты и памятные подарки, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ пройдёт Сурхарбан для дошколят
Общество, Фото:
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