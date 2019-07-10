Бывшему худруку балетной труппы Бурятского оперного театра поступают соболезнования из Улан-Удэ
Скончался отец бывшего худрука балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты Морихиро Ивата Коуичи Ивата. В это время известный в Бурятии балетмейстер находился в Москве и на следующий день собирался в Нижний Новгород для заключения контракта. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля он был назначен заместителем директора по художественному руководству балетной труппой Нижегородского театра оперы и балета.
Морихиро Ивата тяжело перенёс смерть близкого человека. Свои переживания он описал в своём блоге.
Его отца не стало 3 июля, он отправился в Японию как только это стало возможным. О кончине он узнал после пресс-конференции в новом театре, после чего побрёл по улицам и зашёл в храм. Морихиро Ивата не является христианином и признался, что испытал «странное чувство», войдя в церковь. Также он поделился многими воспоминаниями из детства.
- Мой отец был бедным человеком, но он учил меня чему-то очень важному. Когда я был маленьким, я говорил: «Не делай ничего лишнего, делай свою работу». Последние слова, которые я помню для себя: «Прошлое есть прошлое. Будущее ещё не пришло. Ведь оно сейчас живо. Есть только то, что мы можем сделать – это сейчас». Я думаю, что у моего отца была счастливая жизнь, - написал Морихиро Ивата.
Слова соболезнования выразила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она рассказала, что рада тому, что господин Коуичи Ивата успел погостить в Бурятии зимой 2013 года и ему здесь очень понравилось.
Скончался отец Морихиро Ивата
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