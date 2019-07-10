Популярные в Европе турбоперекрёстки сначала протестируют в Москве
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте, сообщают «Известия».
Турбоперекрёстки популярны в Европы – они позволяют автомобилистам меньше перестраиваться при круговом движении. На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу. Новинку сначала протестируют в Москве, пояснил «Известиям» глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.
Кроме того, предусмотрена возможность установки светофоров квадратной формы –– в нём лампа занимает всю площадь красной, жёлтой или зелёной секции, уточняют «Известия».
В России могут появиться турбопекрёстки и квадратные светофоры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Популярные в Европе турбоперекрёстки сначала протестируют в Москве
В Бурятии прошла гонка «Котокель-возрождение»
Минздрав Бурятии дал рекомендации, как уберечься от жары
Глава МВД побывал в отделе полиции, прогремевшем на всю страну из-за танца стриптизёрши
Неудобства связаны с ремонтом на железнодорожном переезде
Футболисты на своём поле проиграли красноярскому «Рассвету»
Часовню в посёлке Курбулик местные жители строили два года
Учения по уничтожению условного врага прошли на полигоне Бурдуны
В Улан-Удэ начался ночной ремонт трамвайных путей
Два золота принесла в копилку Бурятии Виктория Харитонова
Туристы смогут посмотреть на Ольхон с высоты птичьего полёта
В опасных местах установили запрещающие знаки
Температура в Бурятии поднимется до +38
Пётр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя
За пять часов оформлено более тысячи человек