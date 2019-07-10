В России могут появиться турбопекрёстки и квадратные светофоры

Популярные в Европе турбоперекрёстки сначала протестируют в Москве



В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте, сообщают «Известия».



Турбоперекрёстки популярны в Европы – они позволяют автомобилистам меньше перестраиваться при круговом движении. На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу. Новинку сначала протестируют в Москве, пояснил «Известиям» глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.



Кроме того, предусмотрена возможность установки светофоров квадратной формы –– в нём лампа занимает всю площадь красной, жёлтой или зелёной секции, уточняют «Известия».



