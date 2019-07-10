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В Бурятии устроили гонки на лыжероллерах возле Хаима

В Бурятии устроили гонки на лыжероллерах возле Хаима
Общество,  Фото:федерация лыжных гонок Бурятии
В Бурятии прошла гонка «Котокель-возрождение»

В эти выходные федерация триатлона и федерация лыжных гонок Бурятии устроили турнир на озере Котокель в селе Черемушки Прибайкальского района. А главным идеологом и вдохновителем этого праздника стал Пётр Матушкин, сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.

Уже третий год спортсмены со всей республики приезжают сюда, чтобы помериться силами в кросс-дуатлоне в первый день и в гонке на лыжероллерах во второй день.

В первый день состоялись соревнования по кросс-дуатлону. Мальчики и девочки 2006-2009 г.р. и младше соревновались на дистанции – бег 1 км + велосипед 2,7км + бег 1 км. Юноши и девушки, мужчины и женщины, а также ветераны соревновались на дистанции длиннее – бег 2км + велосипед 11 км + бег 1 км.

Во второй день эпицентр соревновались переместился в район перевала Хаим, где по асфальтовой дороге на гору Бычья прошли гонки на лыжероллерах.

Спортсмены всех возрастных групп разыграли призы в дисциплине спринт на 1,5 км.

Мужчины и ветераны в спринте не участвовали, а померились силами на дистанции 9 км.

По итогам второго дня соревнований президент федерации лыжных гонок Республики Бурятия Александр Терехов вручил всем победителям и призёрам медали, грамоты и денежные призы.

спорт лыжные гонки триатлон
 
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