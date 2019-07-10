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Отделу полиции Улан-Удэ, где танцевали стриптиз, напомнили о дисциплине

Отделу полиции Улан-Удэ, где танцевали стриптиз, напомнили о дисциплине
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Глава МВД побывал в отделе полиции, прогремевшем на всю страну из-за танца стриптизёрши

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой на слуху был улан-удэнский отдел полиции №2, где сотрудников поздравили на День защитника Отечества откровенным танцем стриптизёрши. Видео утекло в Сеть, а новость о стриптизе в полиции прогремела на всю страну. Инцидент высмеял в своём шоу ведущий Иван Ургант. Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Сегодня на сайте МВД по Бурятии появилась информация, что Олег Кудинов провёл рабочую встречу с личным составом отдела полиции №2. В совещании также принял участие начальник городского управления МВД России подполковник полиции Дмитрий Семёнов.

- Перед совещанием глава регионального МВД осмотрел отремонтированные помещения отдела. В среднем в течение суток в это самое крупное городское подразделение полиции поступает около 150 сообщений о преступлениях и происшествиях, доставляется несколько десятков граждан. Теперь благодаря ремонту сотрудники полиции и доставленные граждане будут находиться в условиях, соответствующих нормативным требованиям, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Обращаясь к подчинённым сотрудникам, Олег Кудинов отметил, что по итогам работы за первое полугодие текущего года отдел находится на хорошем счету по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.

- Коллектив вносит серьёзный вклад в профилактику и раскрытие преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. При этом значительная часть сотрудников отдела служит в органах внутренних дел менее трёх лет. В связи с этим глава регионального МВД указал на необходимость повысить эффективность наставнической работы, постоянного профессионального обучения. Также он призвал подчинённых сотрудников стремиться и к карьерному росту, для этого в органах внутренних дел Бурятии нет препятствий для любого, кто чувствует в себе силы и желание совершенствоваться в профессии, - говорится в сообщении МВД по Бурятии.

Олег Кудинов акцентировал внимание сотрудников отдела на необходимости неукоснительного соблюдения дисциплины и законности.

Также он обратил внимание сотрудников отдела на важность профилактической работы с лицами, состоящими под административным надзором и формально подпадающими под его действие.

- Завершая встречу, министр внутренних дел Бурятии поблагодарил личный состав отдела за службу и указал на необходимость делать все возможное для сохранения высокого уровня доверия жителей республики к органам внутренних дел, которое отмечено в регионе по итогам изучения общественного мнения населения в прошлом году, - говорится в сообщении МВД.






полиция МВД Бурятии
 
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