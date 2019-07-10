Отделу полиции Улан-Удэ, где танцевали стриптиз, напомнили о дисциплине

- Перед совещанием глава регионального МВД осмотрел отремонтированные помещения отдела. В среднем в течение суток в это самое крупное городское подразделение полиции поступает около 150 сообщений о преступлениях и происшествиях, доставляется несколько десятков граждан. Теперь благодаря ремонту сотрудники полиции и доставленные граждане будут находиться в условиях, соответствующих нормативным требованиям, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

















