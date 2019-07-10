Неудобства связаны с ремонтом на железнодорожном переезде
В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрута №64. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Жердева.
Объезд закрытого для движения участка будет осуществляться по проспекту Строителей – улица Ключевская – далее по утверждённой схеме в обоих направлениях, сообщает управление по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», проведение работ запланировано с 10 по 12 июля.
В Улан-Удэ на два дня изменится схема движения 64 маршрута
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