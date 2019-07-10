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Режиссёр «Усатого няня» возглавит жюри кинофестиваля имени Валентина Распутина

Режиссёр «Усатого няня» возглавит жюри кинофестиваля имени Валентина Распутина
Общество,  Фото:пресс-служба Президента России
Помимо российских кинематографистов в жюри войдут гости из Южной Кореи и Германии

Председателем жюри XVIII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина, который пройдёт в Иркутске с 19 по 23 сентября, станет заслуженный деятель искусств Российской Федерации кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер и актёр кино Владимир Грамматиков.

Кроме того, в число экспертов, оценивающих работы участников фестиваля войдут:
- Юрий Ермолин – оператор-документалист, лауреат Государственной премии Российской Федерации;
- Чин Мо-ён – режиссёр-документалист, продюсер (Южная Корея);
- Ирина Уральская – оператор-постановщик (Россия);
- Ира Карманхауз – продюсер, переводчик, журналист (Германия).

В этот раз членам экспертного жюри предстоит определить победителей в следующих номинациях:
- «Лучший документальный фильм»;
- «Лучший научно-популярный фильм»;
- «Лучший игровой фильм»;
- «Лучший анимационный фильм».

Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручаться специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества, и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
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