Помимо российских кинематографистов в жюри войдут гости из Южной Кореи и Германии
Председателем жюри XVIII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина, который пройдёт в Иркутске с 19 по 23 сентября, станет заслуженный деятель искусств Российской Федерации кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер и актёр кино Владимир Грамматиков.
Кроме того, в число экспертов, оценивающих работы участников фестиваля войдут:
- Юрий Ермолин – оператор-документалист, лауреат Государственной премии Российской Федерации;
- Чин Мо-ён – режиссёр-документалист, продюсер (Южная Корея);
- Ирина Уральская – оператор-постановщик (Россия);
- Ира Карманхауз – продюсер, переводчик, журналист (Германия).
В этот раз членам экспертного жюри предстоит определить победителей в следующих номинациях:
- «Лучший документальный фильм»;
- «Лучший научно-популярный фильм»;
- «Лучший игровой фильм»;
- «Лучший анимационный фильм».
Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручаться специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества, и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Режиссёр «Усатого няня» возглавит жюри кинофестиваля имени Валентина Распутина
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У иркутян – одна медаль, у Бурятии – три
Помимо российских кинематографистов в жюри войдут гости из Южной Кореи и Германии
Мероприятие состоится завтра
Одно из главных событий лета состоится уже в конце этой недели
Она откроется в драмтеатре после реконструкции
Необходима предварительная запись
Бывшему худруку балетной труппы Бурятского оперного театра поступают соболезнования из Улан-Удэ
Соревнования начались вчера на подмосковном полигоне Алабино
Выборы заместителя председателя Общественной палаты Бурятии вызвали вопросы у присутствующих
С 1 по 5 июля в городе Находка Приморского края проходили межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту и первенство всероссийского добровольного пожарного общества
Популярные в Европе турбоперекрёстки сначала протестируют в Москве
В Бурятии прошла гонка «Котокель-возрождение»
Минздрав Бурятии дал рекомендации, как уберечься от жары
Глава МВД побывал в отделе полиции, прогремевшем на всю страну из-за танца стриптизёрши
Неудобства связаны с ремонтом на железнодорожном переезде