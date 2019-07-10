Режиссёр «Усатого няня» возглавит жюри кинофестиваля имени Валентина Распутина

Общество, Фото: пресс-служба Президента России

Помимо российских кинематографистов в жюри войдут гости из Южной Кореи и Германии



Председателем жюри XVIII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина, который пройдёт в Иркутске с 19 по 23 сентября, станет заслуженный деятель искусств Российской Федерации кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер и актёр кино Владимир Грамматиков.



Кроме того, в число экспертов, оценивающих работы участников фестиваля войдут:

- Юрий Ермолин – оператор-документалист, лауреат Государственной премии Российской Федерации;

- Чин Мо-ён – режиссёр-документалист, продюсер (Южная Корея);

- Ирина Уральская – оператор-постановщик (Россия);

- Ира Карманхауз – продюсер, переводчик, журналист (Германия).



В этот раз членам экспертного жюри предстоит определить победителей в следующих номинациях:

- «Лучший документальный фильм»;

- «Лучший научно-популярный фильм»;

- «Лучший игровой фильм»;

- «Лучший анимационный фильм».



Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручаться специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества, и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

