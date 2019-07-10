ФК «Бурятия» не смог пробиться в ½ Кубка Сибири

Футболисты на своём поле проиграли красноярскому «Рассвету»



Вчера на стадионе «Спартак» в Улан-Удэ состоялась ответная игра ¼ Кубка Сибири. Футбольный клуб «Бурятия» принимал на своём поле футболистов из Красноярска. В первом матче команде «Рассвет» удалось обыграть улан-удэнских спортсменов со счётом 2:1.



Для дальнейшего прохода по сетке «Бурятии» нужна была победа с минимальным счётом 1:0. Однако этого сделать не удалось. Гости забили два гола, футболисты «Бурятии» ответили лишь одним.



- Немного местами провалили игру. Задумали играть сыграть в атаке в три нападающих, к сожалению, не получилось, не смогли зацепиться за мяч впереди и поэтому немного перестроились, поменяли позиции. Ребята сами понимают, что это не тот счёт, который мы заслуживаем, - рассказал в послематчевом интервью главный тренер ФК «Бурятия» Александр Рубашкевич.



Главный тренер «Рассвета» признался, что перед игрой персонально разбирали футболистов и за счёт такой подготовки смогли одержать победу.



- Мы их очень плотно изучали. Команда неординарная. Центральный хав, 24 номер Дружинин, классный парень. Ещё особняком стоит нападающий Рябованов. Я думаю, что мы справились, главные проблемы ликвидировали, впереди использовали моменты и поэтому выиграли, - сказал главный тренер ФК «Рассвет» Александр Кишиневский.



Теперь «Бурятия» участвует лишь в одном турнире – чемпионате Сибири. Сейчас республиканская команда занимает 9 место, имея в активе 1 победу, 3 ничьих и 4 поражения.



Весь июль футболисты будут проводить выездные встречи, но уже в августе пройдут сразу 4 домашних матча.



- Конечно, хотелось бы на домашних играх видеть больше болельщиков, за результат извиниться. Мы стараемся, бьёмся, думаю, что результат придёт. Болельщикам большое спасибо, каждому бы руку пожал, - добавил защитник ФК «Бурятия» Павел Синаторов.



