Футболисты на своём поле проиграли красноярскому «Рассвету»
Вчера на стадионе «Спартак» в Улан-Удэ состоялась ответная игра ¼ Кубка Сибири. Футбольный клуб «Бурятия» принимал на своём поле футболистов из Красноярска. В первом матче команде «Рассвет» удалось обыграть улан-удэнских спортсменов со счётом 2:1.
Для дальнейшего прохода по сетке «Бурятии» нужна была победа с минимальным счётом 1:0. Однако этого сделать не удалось. Гости забили два гола, футболисты «Бурятии» ответили лишь одним.
- Немного местами провалили игру. Задумали играть сыграть в атаке в три нападающих, к сожалению, не получилось, не смогли зацепиться за мяч впереди и поэтому немного перестроились, поменяли позиции. Ребята сами понимают, что это не тот счёт, который мы заслуживаем, - рассказал в послематчевом интервью главный тренер ФК «Бурятия» Александр Рубашкевич.
Главный тренер «Рассвета» признался, что перед игрой персонально разбирали футболистов и за счёт такой подготовки смогли одержать победу.
- Мы их очень плотно изучали. Команда неординарная. Центральный хав, 24 номер Дружинин, классный парень. Ещё особняком стоит нападающий Рябованов. Я думаю, что мы справились, главные проблемы ликвидировали, впереди использовали моменты и поэтому выиграли, - сказал главный тренер ФК «Рассвет» Александр Кишиневский.
Теперь «Бурятия» участвует лишь в одном турнире – чемпионате Сибири. Сейчас республиканская команда занимает 9 место, имея в активе 1 победу, 3 ничьих и 4 поражения.
Весь июль футболисты будут проводить выездные встречи, но уже в августе пройдут сразу 4 домашних матча.
- Конечно, хотелось бы на домашних играх видеть больше болельщиков, за результат извиниться. Мы стараемся, бьёмся, думаю, что результат придёт. Болельщикам большое спасибо, каждому бы руку пожал, - добавил защитник ФК «Бурятия» Павел Синаторов.
ФК «Бурятия» не смог пробиться в ½ Кубка Сибири
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Футболисты на своём поле проиграли красноярскому «Рассвету»
Часовню в посёлке Курбулик местные жители строили два года
Учения по уничтожению условного врага прошли на полигоне Бурдуны
В Улан-Удэ начался ночной ремонт трамвайных путей
Два золота принесла в копилку Бурятии Виктория Харитонова
Туристы смогут посмотреть на Ольхон с высоты птичьего полёта
В опасных местах установили запрещающие знаки
Температура в Бурятии поднимется до +38
Пётр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя
За пять часов оформлено более тысячи человек
Летний читальня организована для удобства посетителей
7 июля состоялся 39-й со времени возрождения Селенгинского монастыря крестный ход на Иоаннову гору
На аварийно-восстановительных работах задействовано более 100 единиц различной техники
На строительство школы в Нижнем Саянтуе направят 414 млн рублей
Мэр Шелеховского района Максим Модин вручил благодарственные письма активистам, которые выступили против захоронения отходов Байкальского ЦБК в своём районе