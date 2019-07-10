У забайкальских лучников 12 наград первенства России

У иркутян – одна медаль, у Бурятии – три
С 5 по 10 июля в подмосковном городе Раменское прошло Первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях принимали участие более 380 стрелков из 32 регионов страны. На нём хорошо выступили забайкальские спортсмены. Они завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
В дисциплине «классический лук» у юниоров 1999-2001 года рождения Дамби Дамшаев занял первое, а Дармабазар Жамьянов – второе. В этой же дисциплине у юниорок 1999-2001 года рождения «бронзу» получила Дарима Цыбикова, у юношей 2002-2005 года рождения чемпионом стал Буянто Осоров, у девушек той же возрастной группы серебряная медаль у Туяны Будожаповой. Перфильева Дарья стала второй среди девушек 2002-2005 года рождения в дисциплине «блочный лук».
В командных соревнованиях в дисциплине «классический лук» победили юниоры 1999-2001 годов рождения: Содном Будаев, Дамби Дамшаев, Дармабазар Жамьянов. Обладательницами второго места стали девушки 2002-2005 года рождения: Виктория Намдакова, Иксана Цыденова и Туяна Будажапова. В дисциплине «блочный лук» у юниоров 1999-2001 года рождения Дениса Красюкова, Найдара Лубсанова и Алдара Болдандоржиева – первое место. У юниорок 1999-2001 года рождения Баирмы Аюрзанаевой, Тамары Цыренжаповой и Яны Михайловой – «бронза». Юноши 2002-2005 года рождения: Жаргал Лубсанов, Батор Матыпов и Арсалан Базаров также получили третье место. Бронзовая медаль и у девушек 2002-2005 года рождения: Дарьи Перфильевой, Екатерины Козловой и Валерии Лапкиной.
По сообщению пресс-службы Минспорта Приангарья, иркутский спортсмен, мастер спорта России Илья Райс стал бронзовым призёром первенства. Илья занял третье место в блочном луке среди юниоров 1999-2001 годов рождения. Победу в этой дисциплине одержал спортсмен из Республики Башкортостан Эмиль Рахимов. Серебряную награду выиграл стрелок из Москвы Павел Крылов. Всего за медали в блочном луке боролись более 200 участников.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, у Бурятии два золота выиграла Виктория Харитонова и бронзовая медаль у Нимажаны Цыбеновой.
У забайкальских лучников 12 наград первенства России
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