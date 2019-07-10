В Бурятии на Байкале жители своими силами построили часовню

7 июля состоялось торжественное освящение часовни в посёлке Курбулик, расположенном на территории Забайкальского национального парка. Идею построить часовню озвучили сами жители поселка, они же её и воплотили. Строили часовню участники ТОС «Заповедный Чивыркуй». Резьбой по дереву занимался местный житель Юрий Рябков, сообщил «Байкал-Daily» директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.











Церемонию открытия часовни посетили около 40 посельчан.









Строительство шло два года. «Заповедное Подлеморье» предоставило деревянный сруб и обеспечило транспортную доставку материалов. Местные предприниматели помогали с пиломатериалами, также денежную помощь предоставила администрация Усть-Баргузина.На освящении часовни присутствовали настоятели Баргузинского и Усть-баргузинского храмов.- Благодаря усилиям жителей посёлка он с каждым годом преображается в лучшую сторону и облагораживается, и мы надеемся, что этот процесс не остановится, а будет только набирать обороты! – поделился Михаил Овдин на своей странице в Facebook.Собирали деньги «всем миром» и на материалы для строительства, и на иконы.