В Бурятии набирают волонтёров на учения Калачакры

Общество, Фото: Сангха России

Им предстоит помочь 20 тысячам паломникам



В Бурятии требуются волонтёры для проходящего на Центральном стадионе республики учения «Дуйнхор Ван – Посвящение Калачакра». С 14 по 18 июля ожидается, что учения посетят более 20 тысяч человек, в том числе паломники из разных регионов России, Монголии и стран СНГ. Им понадобится помощь в навигации, а для лам – помощь на учении.



Работа волонтёров предлагается не на ежедневной основе. С каждым волонтёром будет проведена предварительная беседа, после которой будет составлен график работы. Основные дни работы – с 14 по 18 июля. Первая часть рабочего дня продлится с 5:00 до 12:00, затем идёт перерыв с 12:00 до 17:00 и вторая часть – с 17:00 до 21:00. Для всех волонтёров будет обеспечено питание.



Обучение состоится 11 июля в 10:00 на Центральном стадионе возле сектора 6. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

