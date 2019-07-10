Она победила в прыжках на двойном минитрампе
Спортсменка из Братска Дарья Неспанова завоевала золотую медаль в финальных соревнованиях IX летней Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте. Турнир проходил со 2 по 4 июля в Раменском в Московской области.
В финале участвовали более 90 спортсменов из 28 регионов России. Юниоры и юниорки в возрасте от 13 до 16 лет соревновались в классических дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, акробатическая дорожка и двойной минитрамп.
Дарья Неспанова победила в прыжках на двойном минитрампе. Второе место заняла представительница Хабаровского края Полина Луцкая. Замкнула тройку призёров спортсменка из Белгородской области Елизавета Артамонова.
Дарья занимается в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва города Братска. Её тренерами являются Тамара Шмата и Сергей Баранников. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Братчанка перепрыгала всех на батуте в финале всероссийской спартакиады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первый шкаф для буккроссинга поставят в парке Читы
У сборной – 2 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронза»
Это его собственное изобретение
Она победила в прыжках на двойном минитрампе
На фестиваль приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи
Россия выиграла на этом соревновании 9 медалей
На ней забайкальские умельцы представят свои работы
Также своё мастерство покажут трактористы
Им предстоит помочь 20 тысячам паломникам
Также он бесплатно повысит квалификацию учителей школ пострадавших районов
У иркутян – одна медаль, у Бурятии – три
Помимо российских кинематографистов в жюри войдут гости из Южной Кореи и Германии
Мероприятие состоится завтра
Одно из главных событий лета состоится уже в конце этой недели
Она откроется в драмтеатре после реконструкции