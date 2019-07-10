Братчанка перепрыгала всех на батуте в финале всероссийской спартакиады

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Она победила в прыжках на двойном минитрампе



Спортсменка из Братска Дарья Неспанова завоевала золотую медаль в финальных соревнованиях IX летней Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте. Турнир проходил со 2 по 4 июля в Раменском в Московской области.



В финале участвовали более 90 спортсменов из 28 регионов России. Юниоры и юниорки в возрасте от 13 до 16 лет соревновались в классических дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, акробатическая дорожка и двойной минитрамп.



Дарья Неспанова победила в прыжках на двойном минитрампе. Второе место заняла представительница Хабаровского края Полина Луцкая. Замкнула тройку призёров спортсменка из Белгородской области Елизавета Артамонова.



Дарья занимается в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва города Братска. Её тренерами являются Тамара Шмата и Сергей Баранников. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

