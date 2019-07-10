В Улан-Удэ отремонтируют 60-летние пути на «Октябре»

Запланирован монтаж рельсошпальных решёток на железобетонной шпале, сварка стыков. Будут обустроены 3 автомобильных переезда, 1 пешеходный переход и остановочные площадки.









С 9 июля в Железнодорожном районе Улан-Удэ начался капитальный ремонт трамвайных путей. Обновят пути на участке от остановки «Кинотеатр «Октябрь» до остановки «Проходная ЛВРЗ».Как сообщал «Байкал-Daily», работы будут проводиться в ночное время после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00. Движение трамвайных вагонов на период работ будет по расписанию.Ночь на время ремонта будет закрываться автомобильное движение по проспекту 50 лет Октября от Комсомольской площади до улицы Лимонова (остановка «Проходная ЛВРЗ»). Объезжать придётся по ул. Лимонова - ул. Октябрьской.Работы планируют завершить 18 августа.Этим рельсам и шпалам уже более 60 лет. Одну сторону ремонтировали в 80-х годах. А вторая сторона не ремонтировалась с 1958 года, добавили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».Кроме того, вскоре приступят к ремонту трамвайных путей на улице Ключевской от улицы Тулаева до кривой БМДК. Здесь с момента ввода в эксплуатацию в 1968 году капитальный ремонт не производился, сообщил на своей странице в Facebook и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.