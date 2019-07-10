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На сельских играх Иркутской области будет троеборье дояров

На сельских играх Иркутской области будет троеборье дояров
Общество,  Фото:pixabay.com
Также своё мастерство покажут трактористы

В посёлке Новонукутский Иркутской области с 12 по 14 июля пройдут финальные соревнования XXXVIII летних сельских спортивных игр региона, в которых сразятся сильнейшие команды муниципальных образований. Участие в соревнованиях уже подтвердили 17 сборных из Жигаловского, Зиминского, Иркутского, Усольского, Черемховского, Осинского, Качугского и других районов.

- В этом году министерством спорта области было принято решение поменять традиционные места проведения зимних и летних сельских спортивных игр. Если зимние мы проводили в Заларинском районе, то летние пройдут в Нукутском районе, – отметил министр спорта Приангарья Илья Резник.

В 2019 году летние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап является муниципальным, второй этап – зональные отборочные соревнования по игровым видам спорта, третий – финальные соревнования. В Нукутском районе игры пройдут в спортивном комплексе «Унга-арена», включающем в себя волейбольные площадки, футбольное поле, поле для игры в мини-лапту, стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В программу финальных соревнований включены: лёгкая атлетика, волейбол среди мужских и женских команд, мини-лапта, футбол, гиревой спорт, полиатлон, летний биатлон, городошный спорт, соревнования по перетягиванию каната, а также соревнования спортивных семей, дояров и механизаторов. Спортивные семьи будут соревноваться в комбинированной эстафете, настольном теннисе, шашках и дартсе.

Соревнования дояров проводятся по программе троеборья: бег на короткие дистанции (для мужчин предусмотрена дистанция 500 м, для женщин – 300 м); сборка и разборка доильного аппарата; упражнения силовой гимнастики. В судействе соревнований дояров традиционно примут участие специалисты министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Соревнования механизаторов также включают в себя бег и упражнения силовой гимнастики, дополнительно предусмотрены состязания по вождению трактора по заданной трассе. Каждому участнику предстоит на время и качество последовательно выехать из гаража, проехать змейкой, провести сцепку прицепа и поставить трактор обратно в гараж. В судействе этого вида состязаний будут участвовать специалисты службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.

Организаторы ожидают, что в XXXVIII летних сельских спортивных играх Иркутской области примут участие более 2000 человек вместе со зрителями. Для зрителей предусмотрена концертная программа, состоятся конные скачки. Торжественное открытие пройдёт 12 июля в 18:00 часов.

Напомним, в прошлом году по итогам соревнований в командном зачёте в первой группе районов с результатом 35 очков победила команда Заларинского района. Во второй группе районов с результатом 33 очка – команда Качугского района. В абсолютном зачёте первое место заняла команда Качугского района, второе место – сборная Заларинского района, третье – Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
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