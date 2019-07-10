В Чите пройдёт ярмарка в честь апостола Петра

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На ней забайкальские умельцы представят свои работы



12 июля в Чите впервые пройдёт «Петровская ярмарка». Она будет работать на главной площади с 17:00 до 20:00. По словам организаторов в ярмарке примут участие порядка 40 мастеров декоративно-прикладного творчества с разных районов Забайкалья.



Мастера студии «Мастерская чудес» из краевой столицы представят свои неповторимые авторские работы – изделия в технике декупаж, канзаши, бисероплетение, вязание, скрабукинг, лоскутное шитье, работы с фоамираном и многое другое. Из села Малета Петровска-Забайкальского района приедут специалисты клуба народных ремёсел. Его участники занимаются разнообразными видами творчества – валяние из шерсти, резьба и роспись по дереву, работа с берестой и текстилем, изготовление сувениров – всё подвластно этим самобытным мастерам. На ярмарке они проведут мастер-класс по изготовлению куклы «Травницы».



Мастерица из посёлка Карымское представит свои работы – куклы, вязаные крючком. Есть у неё и Чикойские девчата, и куклы аниме. Клуб любителей декоративно-прикладного творчества «Дарасунские умельцы» предложат креативные светильники и цветы из простогоизолона. Также гостями «Петровской ярмарки» станут представители союза дизайнеров Забайкалья «Модный дом за Байкалом».



Как отмечают сами мастера декоративно-прикладного творчества, выставки-ярмарки для них – самая эффективная форма продвижения таланта. Это одновременно праздник души и способ заработать с помощью своего умения. А жители и гости города смогут приобрести для себя или в качестве подарка интересные сувениры ручной работы, поучаствовать в мастер-классах по различным видам декоративно-прикладного творчества – ткачеству на бердо, изготовлению русских народных кукол, понаблюдать за работой мастеров в режиме реального времени.



Окунуться в атмосферу ярмарочного гуляния поможет площадка «Потешный дворик», организатором которой является учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края. Здесь гостей приглашают поиграть в различные игры, заняться художественным творчеством. Кроме того, артисты краевой филармонии и театра кукол подготовили программу для детей, а специалисты библиотек – площадку по устному народному творчеству.



Отметим, что 12 июля православные христиане празднуют день святых апостолов Петра и Павла. Издревле в этот день на Руси устраивали ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.

