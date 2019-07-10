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Лучницы Бурятии взяли три медали первенства России

Лучницы Бурятии взяли три медали первенства России
Общество, 
Два золота принесла в копилку Бурятии Виктория Харитонова

Бурятские лучницы завоевали три медали первенства России по стрельбе из лука. Два золота принесла в копилку республики спортсменка Центра спортивной подготовки Бурятии Виктория Харитонова. Она была лучшей в индивидуальном и командном первенствах.

Бронзовую медаль в команде завоевала ещё одна спортсменка из Бурятии Нимажана Цыбенова.

Соревнования проходили с 5 по 9 июля 2019 года в подмосковном городе Раменское.

Всего в первенстве России приняли участие 383 стрелка из 32 регионов страны, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года Виктория Харитонова завоевала бронзу на Кубке Европы. В 2018 году Виктория Харитонова стала бронзовым призёром первенства Европы. Виктория также принимала участие в третьих летних юношеских Олимпийских Играх-2018 в Аргентине.


спорт стрельба из лука первенство России
 
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