Два золота принесла в копилку Бурятии Виктория Харитонова
Бурятские лучницы завоевали три медали первенства России по стрельбе из лука. Два золота принесла в копилку республики спортсменка Центра спортивной подготовки Бурятии Виктория Харитонова. Она была лучшей в индивидуальном и командном первенствах.
Бронзовую медаль в команде завоевала ещё одна спортсменка из Бурятии Нимажана Цыбенова.
Соревнования проходили с 5 по 9 июля 2019 года в подмосковном городе Раменское.
Всего в первенстве России приняли участие 383 стрелка из 32 регионов страны, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года Виктория Харитонова завоевала бронзу на Кубке Европы. В 2018 году Виктория Харитонова стала бронзовым призёром первенства Европы. Виктория также принимала участие в третьих летних юношеских Олимпийских Играх-2018 в Аргентине.
Лучницы Бурятии взяли три медали первенства России
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