В опасных местах установили запрещающие знаки
Мэрия Улан-Удэ предупреждает, что купание в Селенге запрещено.
Согласно сведениям республиканского Роспотребнадзора, в пробе воды из реки в районе Центрального стадиона на улице Кирова 1, установлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям и содержанию железа.
- В целях недопущения инфекционных и неифекционных заболеваний среди жителей и гостей столицы Бурятии управление по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности купания в Селенге, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В наиболее опасных местах установлены информационные знаки «Купание запрещено!»
Однако это не мешает горожанам купаться в реке. Как сообщал «Байкал-Daily», вчера здесь спасли двух мужчин.
Ранее «Байкал-Daily» называл опасные места для купания. В списке оказалось популярное место на Байкале.
Улан-удэнцам запретили купаться в Селенге
Общество, Фото:
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