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На Байкале в Бурятии появится экотропа «Белый камень»

На Байкале в Бурятии появится экотропа «Белый камень»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Туристы смогут посмотреть на Ольхон с высоты птичьего полёта

Уроженец Бурятии Степан Шляпин в 2018 году предложил построить на Байкале экотропу «Белый камень». Идея понравилась представителям Росмолодёжи, которые выделили грант в 100 тысяч рублей на её реализацию на форуме «Байкал», сообщает министерство по молодёжной политике Иркутской области.

Согласно проекту, экологическая тропа появится в Бурятии у озера Байкал. Она будет вести на смотровую площадку скалы Белый камень, с которой можно увидеть остров Ольхон и Малое Море.

- Я родился в Бурятии, где вопрос охраны природы в последнее время стал особенно актуальным. Идея создания экотропы к «Белому камню» появилась ещё в 2003 году, когда моя мама, заслуженный учитель России Ульяна Дмитриевна Шляпина разрабатывала этот маршрут для местных школьников. Спустя много лет идея не устарела, а стала ещё больше значить, чем раньше. Многие туристы хотят увидеть скалу «Белый камень» - нашу местную визитную карточку. Из-за того, что активно развивается туристический бизнес в этой местности, регулярно растёт количество отдыхающих. Приезжие люди, не имея знаний в области экологии, вытаптывают эндемичные растения, занесённые в Красную книгу. В детстве мечтал, что я осуществлю мамину идею и мы создадим такую тропу для людей, а значит защитим экологию родного края, - поделился Степан.

Речь о реализации проекта зашла в 2017 году. Сейчас экотропа находится на финальной стадии реализации и до осени этого года будет полностью завершён.

Пиломатериал проложен на участках маршрута, протяжённость которого составит 100 метров. Размещена небольшая инфраструктура для туристов на нескольких пунктах маршрута в виде лавочек, столов, мусорных баков.

- В июле мы поставим билборды с баннерами, направленными на экологическое просвещение и поднятие экологической культуры и информирования туристов о местной флоре и фауне, поставим ограждения для растений, произрастающих на самой тропе или вблизи её прохождения», - подводит итоги работы над проектом Степан.

По словам Степана, проект нацелен на защиту природы от излишнего влияния человека, при этом, не ограждая туристов от возможности увидеть Байкал во всей его красе с высоты птичьего полёта. Молодой человек уверен, что проект нужно распространить на другие участки вокруг озера.

Помогают Степану 20 человек, среди которых его семья, неравнодушные местные жители, друзья из молодёжного парламента и университета.

Степан – активист, молодой общественный деятель, с отличием закончил институт высоких технологий ИРНИТУ по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Также молодой человек собирается создать систему контроля и управления, которая помогала бы выполнять онлайн-мониторинг туристов, отслеживать и выводить статистику посещения этой тропы. Ни на одном экологическом маршруте России нет такой системы учёта.


туризм экологическая тропа
 
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