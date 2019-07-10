В Забайкалье расставят шкафы с книгами в общественных местах

Первый шкаф для буккроссинга поставят в парке Читы



12 июля в читинском парке культуры и отдыха Дома офицеров на площадке «Остров сокровищ» откроется первый книжный шкаф в рамках реализации проекта «Читающий край». Теперь, гуляя по парку, каждый желающий сможет взять и почитать книгу из шкафа и даже забрать её с собой, а потом вернуть обратно или принести другую книгу из дома.



Также книжные шкафы планируют установить и в других общественных местах. Забайкальцам предлагают поделиться хорошими книгами – они поселятся в шкафах или отправятся в одну из районных библиотек.



Проект «Читающий край» осуществляется краевым общественным объединением «Забайкалье – наш дом» при поддержке министерства культуры Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

