Бурятские таможенники оформляли участников «Шёлкового пути» за 2 минуты

За пять часов оформлено более тысячи человек
Бурятские таможенники оформили автомобили участников международного авторалли «Шёлковый путь - 2019». Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта за 5 часов оформили 1370 человек, 382 единицы техники участников гонок – 95 спортивных и 287 машин сопровождения.
- Спортсмены без задержек проследовали через границу и направились по дальнейшему маршруту. В соревнованиях приняли участие спортивные экипажи из 40 стран мира. Самые многочисленные команды были представлены Россией, Китаем, Францией, Белоруссией, Японией, Испанией, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Александра Третьякова, опыт оформления подобных мероприятий у них есть. Практически ежегодно пункт пропуска пересекают участники различных авторалли. Но так, чтобы в один приходилось оформлять такое большое количество участников – это впервые.
- Для участников автопробега согласно таможенному законодательству не предусмотрено никаких дополнительных льгот. Но для обеспечения быстрого и качественного прохождения всех таможенных формальностей была проведена предварительная подготовка необходимых документов, - уточнили таможенники.
Благодаря этому каждый экипаж прошёл все необходимые процедуры за 2-3 минуты.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году этап «Шёлкового пути» впервые пролегал через Бурятию. Старт российскому этапу гонки был дан 6 июня в Иркутске, завершится ралли в Китае 16 июля. Гонщики соревновались в четырёх категориях: «Мотоциклы», «Квадроциклы», «Внедорожники» и «Грузовики».
Среди внедорожников на бурятском этапе ралли первым оказался катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия. Он же лидировал на первом этапе – от Иркутска до Байкальска. Лучшим среди грузовиков стал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович из Белоруссии. В общем зачёте в категории «Мотоциклы» первый - аргентинец Кевин Бенавидес, второй – выигравший этот этап британец Сэм Сандерленд.
Результаты ралли пытались предсказать баргузинские соболи Гром и Тучка. Гром победителем выбрал Айрата Мардеева из команды КАМАЗ. А Тучка выбрала команду GAZ RAID SPORT как победителя в категории «Грузовики». Оба предсказания не сбылись. Директор «Шёлкового пути» Владимир Чагин пожелал, чтобы предсказания сбывались в дальнейшем.
На финише в Бурятии собралось рекордное количество зрителей. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
Бурятские таможенники оформляли участников «Шёлкового пути» за 2 минуты
Общество, Фото:
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