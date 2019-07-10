Это его собственное изобретение
Читинский школьник Илья Днепровский представит Забайкальский край в составе сборной России на международной выставке «ЭКСПО-наука 2019» в городе Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Мама мальчика Наталья рассказала, что в марте этого года Илья принял участие во Всероссийской конференции, организованной Московским государственным техническим университетом имени Баумана. По итогам конференции он был включён в состав молодёжной сборной России. В сентябре команда школьников отправится в город Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, на международную выставку «ЭКСПО-наука 2019». Там Илья представит своё изобретение – ловушку для домашних насекомых. Необходимые для поездки школьника средства семье Ильи Днепровского были изысканы и выделены правительством региона из внебюджетных источников.
Юный читинец увлечён наукой, он является победителем региональных, всероссийских и международных научных конкурсов, участником конференций различного уровня, олимпиад по математике, физике и робототехнике. В списке его достижений I место в III Международном конкурсе «Мирамиды открытий» проекта «Инфоурок» по физике, химии и математике, I место в международном математическом конкурсе «Ведки», а также другие победы. Его публикации размещены в научных журналах.
Читинец покажет ловушку для насекомых на «ЭКСПО» в Абу-Даби
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