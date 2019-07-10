В Баргузине открылся читальный зал под открытым небом

Летний читальня организована для удобства посетителей



В Баргузинской библиотеке открылся летний читальный зал.



- Наша цель - максимально приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятные условия для проведения летнего досуга, развития творческих способностей читателей. Организованный Баргузинской МЦБ летний читальный зал даёт возможность баргузинцам и гостям выбрать книгу или журнал, заняв удобное место, провести время с пользой, участвовать в мероприятиях, организованных библиотекой. Вся работа «зала» под открытым небом направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки, - сообщили в Баргузинской библиотеке.



Так 8 июля в День семьи, любви и верности Баргузинской МЦБ организована познавательная викторина «Мир семьи». Читатели отвечали на вопросы, посвящённые семейным традициям, датам, истории святых Петра и Февронии и т.д. Победителям викторины вручались сладкие призы.

