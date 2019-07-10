7 июля состоялся 39-й со времени возрождения Селенгинского монастыря крестный ход на Иоаннову гору
Литургию в выносном алтаре монастыря совершили наместник обители игумен Алексий (Ермолаев), иеромонах Михаил (Толстоухов), иеромонах Ефрем (Шишкин), три священника из Иркутской митрополии — протоиерей Леонид Шевченко из Усть-Кута, иерей Сергий Родионов из посёлка Большой Луг, иерей Виктор Большаков из посёлка Мама и гость из Санкт-Петербурга протоиерей Илиан Лаврентьев. Об этом сообщает Бурятская митрополия.
- Предыдущие две недели у нас стояла жаркая погода, а в день крестного хода было пасмурно — то, что нужно для столь длительного пути, особенно для людей с ослабленным здоровьем. Шли мы поэтому весь путь достаточно быстро. Кроме этого, традиционные 12 километров немного сократили за счёт изменения маршрута. Чтобы не перекрывать движения на автотрассе и не создавать неудобства водителям, братия монастыря возвели новый мост через речку Пьяная, и мы смогли пройти полем до Ильинки, — поясняет игумен Алексий.
Более двухсот иркутян и группа паломников из Красноярска приехали в монастырь вечером накануне праздника.
Всего крестный ход прошёл 12 километров.
На Иоаннову гору в Бурятии взошёл крестный ход
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