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Иркутские велогонщицы выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Иркутские велогонщицы выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства спорта Иркутской области
У сборной – 2 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронза»

Сборная Иркутской области выиграла пять медалей на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе, которые 5 июля завершились в Воронеже. В копилке команды – две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда.

Усольчанка Алёна Филиппова среди девушек 15-16 лет завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км, преодолев дистанцию за 16 минут и 36 секунд. Она обогнала свою ближайшую соперницу из Воронежской области на полминуты. Алёна также стала серебряным призёром всероссийских соревнований в групповой гонке. Девушка тренируется под руководством тренеров Евгения Денисова, Андрея Афанасенко и Юрия Киселёва.

Ещё одна начинающая усольская спортсменка Анна Становых в этой же возрастной категории в групповой гонке стала обладательницей бронзовой медали. Анна тренируется у тренера Евгения Денисова и впервые принимала участие во всероссийских соревнованиях.

Среди юниорок 17-18 лет в индивидуальной гонке на 10 км победу одержала Дарья Бунеева из Усолья-Сибирского. Она преодолела дистанцию за 15 минут 54 секунды, выиграв у сильнейшей московской гонщицы 14 секунд времени. Дарья тренируется под руководством тренера Игоря Грицких.

Шелеховчанка Валерия Козлова в групповой гонке на 50 км среди юниорок 17-18 лет заняла второе место. Она занимается у тренеров Андрея Афанасенко и Владимира Бурмистрова.

В настоящее время представительницы сборной Иркутской области по велоспорту-шоссе находятся в Майкопе под руководством тренера усольского отделения областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Игоря Грицких, где готовятся к очередным стартам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Приангарья.
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