МГУ купит ранцы первоклассникам-подтопленцам Иркутской области

Также он бесплатно повысит квалификацию учителей школ пострадавших районов



МГУ окажет помощь жителям пострадавших территорий Иркутской области. На имя губернатора области Сергея Левченко поступило письмо ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.



«Одна из первоочередных задач – дать возможность школьникам получить образование. Московский университет принял решение обеспечить каждого первоклассника из пострадавших районов Иркутской области школьным ранцем с полным набором канцелярских товаров, необходимых для учёбы», – говорится в письме губернатору.



Кроме того, Московский университет готов организовать бесплатные курсы повышения квалификации для учителей школ пострадавших районов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

