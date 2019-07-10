На аварийно-восстановительных работах задействовано более 100 единиц различной техники
Страшная трагедия в городе Тулун и Тулунском районе Иркутской области не просто объединила людей. Сегодня восстанавливать инфраструктуру и улицы спасателям и военным помогают крупные предприятия, предоставившие тяжёлую технику для разбора завалов и вывоза мусора, а также простые жители на личном транспорте.
- Более 100 единиц различной техники задействовано на аварийно-восстановительных работах и расчистке береговой линии в наиболее пострадавшем в результате паводка Тулуне. Производственное объединение «Иркутский Вторчермет» предоставило уникальную технику в виде погрузчиков-манипуляторов с удлинённым выбросом стрелы, которые значительно упростили задачу разбора завала в труднодоступных местах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Откликнулись и другие крупные компании Иркутской области и соседних регионов, такие как «Транснефть-Восток» и «Востсибуголь», на безвозмездной основе предоставившие более 50 единиц тяжёлой техники и специалистов, которые не покладая рук помогают пострадавшему городу вернуться к жизни.
Местные предприниматели и жители также не остались в стороне. Выгнав свои трактора, погрузчики, самосвалы и грузовики, они ежедневно оказывают неоценимую помощь спасателям и военным.
- Однако техники недостаточно. Необходимо привлечение дополнительных сил, как в виде погрузчиков и самосвалов, так и волонтёров-добровольцев, - сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23 человек.
Предприятия, спасатели, военные и простые граждане восстанавливают Тулун
Общество, Фото:
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