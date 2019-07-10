Россия выиграла на этом соревновании 9 медалей
Уроженка Ангарска Екатерина Букина завоевала золотую медаль на традиционном международном турнире по женской борьбе Гран-при Испании, который с 5 по 7 июля проходил в Мадриде. Спортсменка выступала в весовой категории до 76 килограммов.
Серебряную медаль в этом весе взяла Алин Сильва из Бразилии. Бронзовым призёром стала Георгина Джелторп из Великобритании. Всего на международном турнире россиянки выиграли шесть золотых и три бронзовые медали.
Напомним, Екатерина Букина – чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, бронзовый призёр XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Екатерина является Заслуженным мастером спорта России. Тренер спортсменки – Валерий Чупаков, первый тренер – Наталья Иванова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Ангарчанка завоевала золото на борцовском турнире в Испании
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