В Иркутской области наградили сельчан, протестовавших против отходов БЦБК

Мэр Шелеховского района Максим Модин вручил благодарственные письма активистам, которые выступили против захоронения отходов Байкальского ЦБК в своём районе



Благодаря их настойчивости холдинг «Росгеология», занимающийся рекультивацией лигнина, от этой идеи отказался. Об этом сообщили в администрации Шелеховского района.



В начале июня 2018 года жители Мот вышли на защиту своей земли после того как узнали, что рядом с селом предполагается захоронить 6,5 млн тонн отходов БЦБК, основную массу которых составляет шлам-лигнин. Попадание отходов в подземные воды привело бы к загрязнению реки Иркут, которая впадает в Ангару. Следовательно, экологическая катастрофа угрожала бы всей Иркутской области.



- О том, что земли сельскохозяйственного назначения хотят перевести в категорию промышленных, мы узнали совершенно случайно. Начали выяснять, в чем дело, и оказалось, что времени на раздумья нет – нужно срочно действовать, – рассказывают о событиях прошлого лета жители Мот.



Они собрали инициативную группу, которая стучалась во все двери всех уровней власти.



Встреча с участниками этой группы прошла в четверг в кабинете мэра. Максим Модин пригласил активистов на чай и вручил им благодарственные письма.



- Я собрал вас здесь, чтобы поблагодарить за активную гражданскую позицию. Мы добились желаемого результата, уже есть подтверждение того, что отходы БЦБК возле Мот захоронены не будут, – сообщил мэр. – Остался только один шаг – вернуть земли, которые сейчас принадлежат «Росгеологии» в муниципалитет.



Главными активистами народного протеста выступили сельский библиотекарь Ирина Судакова и предприниматель Петр Пешков, который впоследствии стал руководителем инициативной группы «Фронт спасения села Моты». Он первый затрубил о возможной экологической катастрофе в случае захоронения отходов БЦБК в Мотах.



С подобной проблемой Петр Пешков столкнулся еще в 1986 году. Тогда население выступило против строительства трубопровода для очищенных сточных вод целлюлозно-бумажного комбината, который предполагалось протянуть от Байкальска в Моты, где они сливались бы в Иркут. И эту опасность удалось отвести от села.



- Люди, которые объединились – они действительно работали не на страх, а на совесть. Это очень важно, когда есть команда единомышленников. Благодарю всех за помощь, понимание и поддержку. Было непросто, но мы справились, – отмечает Пётр Михайлович.



Поделился он и планами на будущее: «Хотим из инициативной группы создать общественную организацию, которая будет работать по двум направлениям – экология и краеведение. Также планируем установить памятный знак в честь енисейских казаков, основателей села Моты».



Деятельность инициативной группы на днях была отмечена и в издании «Московский комсомолец». Рассказывая о предложении губернатора Иркутской области перезахоронить отходы БЦБК возле деревни Быстрая издание пишет: «Не факт, что общественность будет «за». А в свете прошлогодних событий в Мотах, когда люди воспротивились захоронению лигнина рядом со своим селом, эта идея выглядит и вовсе абсурдно. Народный протест не закончился, «Фронт по спасению села Моты» не расформирован и готов действовать».



Также на встрече с мэром активисты обсудили и другие проблемы села – создание общественного совета, строительство нового клуба и прочие.



