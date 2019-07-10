Улан-Удэ примет «Baikal Dance Festival»

На фестиваль приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи



Байкальский танцевальный фестиваль «Baikal Dance Festival» пройдёт в Улан-Удэ с 26 июля по 9 августа.



26 июля откроется выставка фотографий артистов балета. А 9 августа в Театре оперы и балета состоится гала-концерт. Он соберёт на одной сцене солистов балетных и оперных театров Республики Бурятия, Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи. К ним присоединятся продемонстрировать своё искусство выпускники Бурятского хореографического училища разных поколений. Также в рамках фестиваля 12-14 августа в селе Гремячинск запланировано проведение форума.



По словам организаторов, цель «Baikal Dance Festival» – создать комфортные условия для выпускников Бурятского хореографического училища, сделав каждое их выступление на Малой Родине праздником, а также стимулировать артистов, покинувших республику в разные годы, приезжать в Бурятию и выступать на родных сценах перед родной публикой.

