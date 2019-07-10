На фестиваль приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи
Байкальский танцевальный фестиваль «Baikal Dance Festival» пройдёт в Улан-Удэ с 26 июля по 9 августа.
26 июля откроется выставка фотографий артистов балета. А 9 августа в Театре оперы и балета состоится гала-концерт. Он соберёт на одной сцене солистов балетных и оперных театров Республики Бурятия, Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи. К ним присоединятся продемонстрировать своё искусство выпускники Бурятского хореографического училища разных поколений. Также в рамках фестиваля 12-14 августа в селе Гремячинск запланировано проведение форума.
По словам организаторов, цель «Baikal Dance Festival» – создать комфортные условия для выпускников Бурятского хореографического училища, сделав каждое их выступление на Малой Родине праздником, а также стимулировать артистов, покинувших республику в разные годы, приезжать в Бурятию и выступать на родных сценах перед родной публикой.
Улан-Удэ примет «Baikal Dance Festival»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На ней забайкальские умельцы представят свои работы
Также своё мастерство покажут трактористы
Им предстоит помочь 20 тысячам паломникам
Также он бесплатно повысит квалификацию учителей школ пострадавших районов
У иркутян – одна медаль, у Бурятии – три
Помимо российских кинематографистов в жюри войдут гости из Южной Кореи и Германии
Мероприятие состоится завтра
Одно из главных событий лета состоится уже в конце этой недели
Она откроется в драмтеатре после реконструкции
Необходима предварительная запись
Бывшему худруку балетной труппы Бурятского оперного театра поступают соболезнования из Улан-Удэ
Соревнования начались вчера на подмосковном полигоне Алабино
Выборы заместителя председателя Общественной палаты Бурятии вызвали вопросы у присутствующих
С 1 по 5 июля в городе Находка Приморского края проходили межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту и первенство всероссийского добровольного пожарного общества
Популярные в Европе турбоперекрёстки сначала протестируют в Москве