Прокуратура выявила множество нарушений
Как выяснила прокурорская проверка, в большинстве районов Бурятии ненадлежащие условия для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и транспорта.
В Баргузинском, Заиграевском, Кабанском и 17 других районах республики нет доступа для маломобильных категорий граждан 89 таких объектов. Не оборудованы пандусами, поручнями здания органов местного самоуправления, аптечных, лечебных учреждений, организаций культуры, образования, торговли и других. Вблизи зданий не выделяются бесплатные места для парковки транспортных средств инвалидов.
После прокурорского вмешательства 37 зданий оснащены пандусами, создано 31 парковочное место.
Практически недоступным для маломобильных групп населения остаётся общественный транспорт, осуществляющий муниципальные и межмуниципальные перевозки.
- В 15 районах республики у перевозчиков автотранспортные средства не оборудованы подъёмными платформами, не осуществляется дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Органами местного самоуправления республики в реестры муниципальных маршрутов не включается информация о доступности транспорта для инвалидов.
Руководителям органов местного самоуправления и автотранспортных предприятий внесено 44 представления об устранении нарушений закона, в отношении 17 перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.
Большинство районов Бурятии не благоустроены для инвалидов
Общество, Фото:
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