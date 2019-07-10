10 Июля

09 Июля

Популярное

Большинство районов Бурятии не благоустроены для инвалидов

Большинство районов Бурятии не благоустроены для инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура выявила множество нарушений

Как выяснила прокурорская проверка, в большинстве районов Бурятии ненадлежащие условия для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и транспорта.

В Баргузинском, Заиграевском, Кабанском и 17 других районах республики нет доступа для маломобильных категорий граждан 89 таких объектов. Не оборудованы пандусами, поручнями здания органов местного самоуправления, аптечных, лечебных учреждений, организаций культуры, образования, торговли и других. Вблизи зданий не выделяются бесплатные места для парковки транспортных средств инвалидов.

После прокурорского вмешательства 37 зданий оснащены пандусами, создано 31 парковочное место.

Практически недоступным для маломобильных групп населения остаётся общественный транспорт, осуществляющий муниципальные и межмуниципальные перевозки.

- В 15 районах республики у перевозчиков автотранспортные средства не оборудованы подъёмными платформами, не осуществляется дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Органами местного самоуправления республики в реестры муниципальных маршрутов не включается информация о доступности транспорта для инвалидов.

Руководителям органов местного самоуправления и автотранспортных предприятий внесено 44 представления об устранении нарушений закона, в отношении 17 перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.
прокуратура инвалиды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на фестивале «Голос кочевников» будут работать две сцены
В Бурятии на фестивале «Голос кочевников» будут работать две сцены
Общество, 10.07.2019
На малой сцене будут выступать местные музыканты
Большинство районов Бурятии не благоустроены для инвалидов
Большинство районов Бурятии не благоустроены для инвалидов
Общество, 10.07.2019
Прокуратура выявила множество нарушений 
В Улан-Удэ очень жарко
В Улан-Удэ очень жарко
Общество, 10.07.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июля по республике днём местами по юго-западу и северу кратковременные дожди, грозы
Иркутские параспортсмены выиграли Кубок России по настольному теннису
Иркутские параспортсмены выиграли Кубок России по настольному теннису
Общество, 09.07.2019
Также на их счету бронзовая медаль в личном зачёте
Ленинградская блокадница из Ангарска отметила своё 95-летие
Ленинградская блокадница из Ангарска отметила своё 95-летие
Общество, 09.07.2019
Поздравить юбиляршу пришли руководители города
В Забайкалье начались соревнования по велоспорту
В Забайкалье начались соревнования по велоспорту
Общество, 09.07.2019
Первенство ДФО и чемпионат Забайкальского края пройдут в Чите до 15 июля
Иркутская прыгунья стала призёром всероссийских соревнований
Иркутская прыгунья стала призёром всероссийских соревнований
Общество, 09.07.2019
На «Мемориале Знаменских» она заняла второе место
В Чите состоится международный чемпионат по разбиванию кости
В Чите состоится международный чемпионат по разбиванию кости
Общество, 09.07.2019
На него приедут гости из Китая и Монголии
В Иркутске набирают волонтёров на Чемпионат мира
В Иркутске набирают волонтёров на Чемпионат мира
Общество, 09.07.2019
Юбилейные мировые соревнования по хоккею с мячом среди мужских команд состоятся весной 2020 года
В Улан-Удэ приедет чемпион мира по русским шашкам
В Улан-Удэ приедет чемпион мира по русским шашкам
Общество, 09.07.2019
Он будет участвовать во всероссийском турнире памяти Ф. А. Завелинского
В Иркутске соберутся мировые звёзды аквабайка
В Иркутске соберутся мировые звёзды аквабайка
Общество, 09.07.2019
Они покажут своё мастерство на международном фестивале «Baikal Jet Fest»
О рекорде скорости на Байкале сняли видео
О рекорде скорости на Байкале сняли видео
Общество, 09.07.2019
Гонщики разогнались до 246 километров в час, выполнив парную постановку в дрифт

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^