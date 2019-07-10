В Улан-Удэ очень жарко

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июля по республике днём местами по юго-западу и северу кратковременные дожди, грозы



По остальной территории сухая, жаркая погода. Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с. Температура днём 29-34, местами до 35-38, по Прибайкалью и при дожде 22-27 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём 35-37 тепла



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