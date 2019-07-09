Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила художник иконописи, реставратор икон Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Лидия Васильева
С помощником начальника управления по организации работы с верующими иереем Антонием Хинганским Васильева побывала в часовне учреждения. Реставратор оказала помощь в оформлении алтарной комнаты, сообщает УФСИН по Бурятии.
После чего они посетили художественную мастерскую, где Лидия Васильева ознакомилась с работами осуждённых, состоящих в кружке изобразительного искусства, и провела для них мастер-класс по иконописи. Художник рассказала об основах писания икон, об их духовной составляющей и раскрыла все нюансы на практике.
Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила художник иконописи, реставратор икон Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Лидия Васильева
Туристы с детьми в разгар лета отдыхают в малых городах от 4 до 7 дней
Рейтинг возглавили Махачкала и Омск
В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошло торжественное вручение документов об образовании
Они появятся и в других местах города
О ярких приключениях в Бурятии рассказала его приёмная мама москвичка Наталья Бурдина
Он будет закрыт с 10 по 14 июля
Мантра самопроявилась в 1990-х годах на камне в Курумканском районе
Сквер благоустроят в 2020 году
Администрация Осинского муниципального образования должна была компенсировать экологический вред, причинённый строительством автомобильной дороги, ведущей к деревне Шотой
На «бурятском» этапе международного ралли в лидеры вышли гонщики из Катара, Белоруссии и Аргентины
Распоряжение подписано 3 июля
По замыслу учений, беспилотники «противника» вели разведку, когда их засекли
Ребята увидели процесс съёмки фильма бурятского режиссёра «Золото империи»
5 июля 2019 года в Могочинском, Газимуро-Заводском районах Забайкальского края наблюдались заморозки до -1°