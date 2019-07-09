Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила художник иконописи, реставратор икон Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Лидия Васильева



С помощником начальника управления по организации работы с верующими иереем Антонием Хинганским Васильева побывала в часовне учреждения. Реставратор оказала помощь в оформлении алтарной комнаты, сообщает УФСИН по Бурятии.



После чего они посетили художественную мастерскую, где Лидия Васильева ознакомилась с работами осуждённых, состоящих в кружке изобразительного искусства, и провела для них мастер-класс по иконописи. Художник рассказала об основах писания икон, об их духовной составляющей и раскрыла все нюансы на практике.



