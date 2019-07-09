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Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии

Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила художник иконописи, реставратор икон Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Лидия Васильева

С помощником начальника управления по организации работы с верующими иереем Антонием Хинганским Васильева побывала в часовне учреждения. Реставратор оказала помощь в оформлении алтарной комнаты, сообщает УФСИН по Бурятии.

После чего они посетили художественную мастерскую, где Лидия Васильева ознакомилась с работами осуждённых, состоящих в кружке изобразительного искусства, и провела для них мастер-класс по иконописи. Художник рассказала об основах писания икон, об их духовной составляющей и раскрыла все нюансы на практике.

колония православие
 
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