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Байкал вошёл в топ-3 популярных для семейного отдыха озёр

Байкал вошёл в топ-3 популярных для семейного отдыха озёр
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристы с детьми в разгар лета отдыхают в малых городах от 4 до 7 дней

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие малые города России пользуются наибольшей популярностью для семейных путешествий с детьми в разгар лета этого года.

Осташков на берегу озера Селигер в Тверской области, Лахденпохья на берегу Ладожского озера в Карелии, Приозерск на берегу реки Вуокса между озером Вуокса и Ладожским озером в Ленинградской области, Байкальск на берегу озера Байкал в Иркутской области и Углич на берегу реки Волга в Ярославской области лидируют в середине лета среди малых городов для семейного отдыха с детьми у самостоятельных туристов.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми в разгар лета отдыхают в малых городах от 4 до 7 дней и тратят на аренду жилья от 2,1 до 3,3 тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего проживание с детьми в середине дета обойдется в Угличе (2,1 тысяча рублей в сутки) и Приозерске (2,3 тысячи рублей), дороже - в Лахденпохье и Байкальске (3,3 тысячи рублей в сутки).

Самые продолжительный отдых с детьми в разгар лета бронируют на Волге в Ярославской области, на Селигере и Байкале (7 дней).


Байкал озеро туризм
 
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