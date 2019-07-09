Байкал вошёл в топ-3 популярных для семейного отдыха озёр

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Туристы с детьми в разгар лета отдыхают в малых городах от 4 до 7 дней



Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие малые города России пользуются наибольшей популярностью для семейных путешествий с детьми в разгар лета этого года.



Осташков на берегу озера Селигер в Тверской области, Лахденпохья на берегу Ладожского озера в Карелии, Приозерск на берегу реки Вуокса между озером Вуокса и Ладожским озером в Ленинградской области, Байкальск на берегу озера Байкал в Иркутской области и Углич на берегу реки Волга в Ярославской области лидируют в середине лета среди малых городов для семейного отдыха с детьми у самостоятельных туристов.



По данным Tvil.ru, туристы с детьми в разгар лета отдыхают в малых городах от 4 до 7 дней и тратят на аренду жилья от 2,1 до 3,3 тысяч рублей в сутки на семью.



Дешевле всего проживание с детьми в середине дета обойдется в Угличе (2,1 тысяча рублей в сутки) и Приозерске (2,3 тысячи рублей), дороже - в Лахденпохье и Байкальске (3,3 тысячи рублей в сутки).



Самые продолжительный отдых с детьми в разгар лета бронируют на Волге в Ярославской области, на Селигере и Байкале (7 дней).





