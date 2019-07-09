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Чита попала в список самых грязных городов, а Улан-Удэ нет

Чита попала в список самых грязных городов, а Улан-Удэ нет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейтинг возглавили Махачкала и Омск

По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали Махачкала, Омск и Брянск

Респондентам задавали два вопроса: Вы считаете свой город грязным? В этом виноваты жители или городские службы?

Далее следуют такие города как:

Саратов (4 место), Архангельск (5), Тольятти (6), Воронеж (7), Элиста (8), Нижний Новгород (9), Самара (10), Владивосток (11), Пермь (12), Чебоксары (13), Уфа (14), Чита (15), Саранск (16), Челябинск (17), Пенза (18), Новосибирск (19), Волгоград (20), Екатеринбург (21), Казань (22), Краснодар (23) Санкт-Петербург (24) и Москва (25).

Андрей Штыров коммерческий директор агентства Zoom Market отметил, что по результатам опроса 73% респондентов попавших в выборку указали, что в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной известный блогер Илья Варламов назвал Читу «новой мусорной столицей России».

мусор рейтинг
 
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