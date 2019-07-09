В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошло торжественное вручение документов об образовании
Аттестаты об основном общем образовании получили несовершеннолетние, содержащиеся в учреждении, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Выпускников с успешным окончанием 9 класса поздравили педагоги открытой сменной общеобразовательной школы № 1 Улан-Удэ. Они пожелали своим ученикам продолжать обучение в средних и высших профессиональных учебных заведениях, получать специальности и развиваться дальше.
В свою очередь, виновники праздника, выразили слова благодарности учителям.
В улан-удэнском СИЗО вручили аттестаты
Общество, Фото:
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