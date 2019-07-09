В читинском парке появится книжный шкаф

Они появятся и в других местах города



12 июля в 20.00 в парке культуры и отдыха Дома офицеров на площадке «Остров сокровищ» откроется книжный шкаф. Он появится в рамках реализации проекта «Читающий край», сообщает минкультуры Забайкальского края.



Теперь, гуляя по парку, каждый желающий сможет взять и почитать книгу из шкафа и даже забрать её с собой, а потом вернуть обратно или принести другую книгу из дома.



Также книжные шкафы планируют установить и в других общественных местах. Забайкальцам предлагают поделиться хорошими книгами – они поселятся в шкафах или отправятся в одну из районных библиотек.





