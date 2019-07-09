В Улан-Удэ закроют переезд на Жердева

Он будет закрыт с 10 по 14 июля



На железнодорожном переезде по улице Жердева в Улан-Удэ с 10 по 12 июля будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств в эти дни будет ограничено с 05:00 10 июля до 24:00 12 июля. Время указано местное.



Проезд автотранспортных средств будет осуществляться по Боевой или Ключевской, сообщает пресс-служба ВСЖД.



