В Бурятии победитель турнира по разбиванию кости получил 100 000 рублей

Им стал житель Закамны
8 июля в селе Харгане Селенгинского района Бурятия прошёл республиканский фестиваль этноспорта, приуроченный к завершению Байкальского этапа международного ралли «Шёлковый путь». В его рамках состоялся турнир по разбиванию хребтовой кости «Сээр Хухалха».
В соревновании приняли участие 264 мужчины и 17 женщин. Самое большое количество участников было из Закаменского района. Приехали спортсмены из Иволгинского, Джидинского, Баргузинского, Селенгинского, Окинского, Курумканского, Тункинского и других районов. Приняли участие гости из Иркутской области и Агинского Бурятского округа.
Первый круг прошли 206 мужчин и 14 женщин. В пятый круг пробились 123 мужчины и 8 женщин. На восьмом круге остались 73 участника. Все 73 мужчин ломали на время по 4 кости «сээр».
Места распределились следующим образом:
Возрастная категория 14-19 лет
Первое место – Подойницын Константин, Агинский Бурятский округ.
Второе место – Дашижигмитов Мигмаржап, с. Ага-Хангил, Агинский Бурятский округ.
Третье место – Базаров Гэсэр, с. Дутулур, Закаменский район.
Возрастная категория 20-30 лет
Первое место – Намдаков Дандар, с. Хуртага, Закаменский район.
Второе место – Гуржапов Дондок, с. Хуртага, Закаменский район.
Третье место – Цыренов Агван, с. Ехэ-Цакир, Закаменский район.
Возрастная категория 31-40 лет
Первое место – Очиров Батор, организация «Прогресс-Авто».
Второе место – Галсанов Зоригто, с. Ушарбай, Агинский Бурятский округ.
Третье место – Гуржапов Баясхалан, с.Хуртага, Закаменский район.
Возрастная категория 41-50 лет
Первое место – Мункуев Олег, с. Загустай.
Второе место – Мункуев Мурат, Закаменский район.
Третье место – Ошоров Александр, Окинский район.
Возрастная категория 51-60 лет
Первое место – Дармаев Бадмажап, Закаменский район.
Второе место – Будаев Алексей, с. Курумкан, Курумканский район.
Третье место – Цыриторов Баясхалан, с. Узон, Агинский Бурятский округ.
Возрастная категория 61 год и старше
Первое место по обоюдному решению поделили между собой Норбоев Илья и Цыдэнпилов Владимир, оба с. Санага, Закаменский район.
Третье место – Дугаржапов Даши-Доржо, с. Нижняя Иволга, Иволгинский район.
Среди женщин
Первое место – Эрдынеева Айна, Закаменский район.
Второе место – Ангархаева Долгор, Тункинский район.
Третье место поделили Цыбикова Инна, Закаменский район и Соетова Дулма, Окинский район.
Абсолютным чемпионом стал Дандар Намдаков, которому было вручено 100 000 рублей. Об этом сообщает в группе «В Оке не поймут» Межрегиональная федерация национальной игры «Сээр хухалха».
В Бурятии победитель турнира по разбиванию кости получил 100 000 рублей
Общество, Фото:
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