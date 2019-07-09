В Улан-Удэ обсуждают, каким должен быть сквер имени Пушкина

Сквер благоустроят в 2020 году



В прошлом году комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ разработал дизайн-проект благоустройства территории сквера им. Пушкина.



Администрация Улан-Удэ напомнила о продолжении приёма предложений по дизайн-проекту.



Приём предложений начался с 25 июня и продолжится до 15 июля 2019 года по следующим адресам:



1) Администрация Железнодорожного района города Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. 15. E-mail: PomulevaMV@ulan-ude-eg.ru;

2) Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г.Улан-Удэ: ул. Бабушкина, 25, каб. 407. E-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru.



Согласно программы «Формирование комфортной городской среды», благоустройство сквера запланировано на 2020 год.



