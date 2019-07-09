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Директор ралли «Шёлковый путь» пожелал, чтобы предсказания баргузинских соболей сбылись

Директор ралли «Шёлковый путь» пожелал, чтобы предсказания баргузинских соболей сбылись
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На «бурятском» этапе международного ралли в лидеры вышли гонщики из Катара, Белоруссии и Аргентины

8 июля на вечернем брифинге по итогам второго этапа ралли «Шёлковый путь», который прошёл в Бурятии, директор проекта, семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин прокомментировал прогноз баргузинских соболей Грома и Тучки из вольерного комплекса Байкальского заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Гром предрёк лидерство в команде КАМАЗ Айрату Мардееву. А Тучка выбрала команду GAZ RAID SPORT как победителя в категории «Грузовики». Оба предсказания не сбылись.

- Ну, значит, тому и быть. Я думаю, что на последующих этапах так и будет. Давайте пожелаем, чтобы этот прогноз сбылся, - заявил Владимир Чагин.

Как сообщал «Байкал-Daily», на «бурятском» втором этапе гонок в лидерах среди внедорожников оказался катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия. Лучшее время среди грузовиков показал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович из Белоруссии. В общем зачёте в категории «Мотоциклы» первым финишировал аргентинец Кевин Бенавидес.

Директор ралли «Шёлковый путь» отметил, что в автомотоспорте результаты соревнований спрогнозировать практически невозможно.

- Непредсказуемо все. В спорте невозможно делать прогноз. Сегодня во многих частях турнирной таблицы результаты перевернулись. В категории «Автомобили» у представителя Саудовской Аравии Язида Аль-Раджи вышел из строя двигатель. Всё-таки автоспорт - это 50% человек, 50% автомобиль. И что там произойдёт, что в «душе» у этой техники - сложно сказать. Безусловно, нужна надёжность, нужна выносливость участников. А дальше, как говорится - как карта ляжет. Тем и интересен спорт, тем и притягивает. Надо желать спортсменам результатов, побед, и они это, безусловно, почувствуют, ну а победит сильнейший. Увидим это на финише в Дунхуане 16 июля, - сказал Владимир Чагин.

Утром 9 июля стартовал третий этап ралли – от Улан-Удэ до Улан-Батора. Участники уже покинули бивуак в столице Бурятии и направились на границу с Монголией в Кяхте в обычном темпе. Следующий скоростной участок пройдёт на территории Монголии. Закончится ралли «Шелковый путь-2019» 16 июля в китайском городе Дунхуань.
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