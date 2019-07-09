В Окинском районе на три дня отключили свет

Электричество появится вечером 11 июля



Окинский район Бурятии внепланово отключили от электричества на три дня. На воздушных линиях электропередач ВЛ-35 кВ проводят ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



В соответствии с установленным и согласованным с администрацией района графиком ремонтные работы на участке «Монды – Сорок – Самарта» продлятся с 9 утра до 8 вечера с 9 по 11 июля.



Административные центры сельских поселений района будут обеспечиваться альтернативными источниками энергоснабжения три раза в день, а именно с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00.

