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Ленинградская блокадница из Ангарска отметила своё 95-летие

Ленинградская блокадница из Ангарска отметила своё 95-летие
Общество,  Фото:пресс-служба Администрации Ангарского городского округа
Поздравить юбиляршу пришли руководители города

8 июля в Ангарске ветеран и житель блокадного Ленинграда Анна Ивановна Амосова принимала поздравления с 95-летием от руководителей городского округа. С юбилеем уважаемую ангарчанку поздравили заместитель мэра Ангарского округа Марина Сасина и председатель Думы Александр Городской.

Ангарчанкой эта удивительная женщина стала восемь лет назад. Родом Анна Ивановна Амосова из деревни Пеники Ломоносовского района Ленинградской области. На её долю выпали тяжёлые испытания. Когда началась война, гостила у тётки в Ленинграде. Триста дней юная Аня пробыла в блокадном городе, пережила самую страшную, голодную зиму 1941 года. Вместе с другими женщинами рыла противотанковые рвы, устанавливала «ежи». Затем работала ремонтником на железнодорожной станции Малая Ижора. 25 марта 1942 года по Малой дороге жизни была вывезена в Сибирь, на станцию Усолье, оттуда уехала в Тальяны, где работала в леспромхозе. На пенсию Анна Ивановна ушла с должности старшего бухгалтера.

Сегодня у именинницы двое сыновей, пятеро внуков и девять правнуков. Являясь активным членом городского Совета ветеранов, встречается со школьниками, вяжет и занимается рисованием. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
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