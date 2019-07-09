Ребята увидели процесс съёмки фильма бурятского режиссёра «Золото империи»
В Улан-Удэ подростки, состоящие на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, посетили съёмочную площадку приключенческого фильма «Золото империи».
Как сообщал «Байкал-Daily», режиссёром фильма стал Юрий Ботоев. Премьера запланирована в 2020 году, к 100-летию таинственного исчезновения золотого запаса Российской Империи.
Юрий Ботоев сам пригласил подростков на съёмочную площадку как член Общественного совета. Мероприятие состоялось в рамках «Каникулы с Общественным советом».
Съёмки полнометражной киноленты стартовали в начале июля, зрители же погрузятся в события столетней давности.
- Сценарист и режиссёр Юрий Ботоев приоткрыл для юных гостей завесу над мистической историей и рассказал ребятам о том, как проходят съёмки фильма. Подростки познакомились с актёрами Русского драматического театра, что задействованы в остросюжетном фильме, и узнали о сложностях актёрской работы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В фильме покажут, как сто лет назад противоборствовали красные и белые, таинственно исчез золотой запас Российской Империи. Гражданская война горела ярким пламенем, а пятеро молодых людей, найдя карту с местонахождением золота Колчака, отправились в таёжную экспедицию.
В киноленте вместе с профессиональными актёрами сыграют председатель общественного совета при управлении МВД Улан-Удэ, атаман Денис Леонов. Он рассказал мальчишкам о вооружённом противостоянии тех времён.
Член совета Юрий Кобычев, исполняющий одну из ключевых ролей, продемонстрировал подросткам раритетное оружие. Ребята подержали в руках револьвер системы Нагана и заглянули внутрь деревянной кобуры Маузера.
Как отметил Юрий Ботоев, ребята оказались на съёмочной площадке фильма неспроста, одна из целей экскурсии – показать подросткам, что история страны поучительна, а жизнь многогранна. И каждый сам выбирает свой путь.
Состоящие на учёте подростки побывали на съёмках фильма в Улан-Удэ
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Ребята увидели процесс съёмки фильма бурятского режиссёра «Золото империи»
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