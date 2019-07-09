5 июля 2019 года в Могочинском, Газимуро-Заводском районах Забайкальского края наблюдались заморозки до -1°
За последние 30 лет в начале июля заморозки зарегистрированы впервые. Последняя дата заморозков на территории края в начале июля отмечена 2-3 июля 1987 года и 3-4 июля 1988 года. Тогда по западным и местами Кыринскому районам заморозки в воздухе и на поверхности почвы достигли значений 0, -3°, сообщает Читинский Гидрометцентр.
С начала тысячелетия в первые дни июля заморозки не наблюдались, а вот во второй половине месяца в 2004 году по Петровск-Забайкальскому, Хилокскому, Александрово-Заводскому, Калганскому районам наблюдались заморозки до 0, -4°.
По северным районам Забайкальского края ночные температуры могут понижаться до 0,-5°, особенно в последние дни июля, этот год не стал исключением и 5 июля по Тунгокоченскому, Тунгиро-Олекминскому районам температура ночью составила 0, -2°.
В Забайкалье впервые за 30 лет ударили заморозки в начале июля
Общество, Фото:
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