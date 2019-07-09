На «Мемориале Знаменских» она заняла второе место
Иркутская спортсменка Алёна Лутковская стала серебряным призёром в прыжках с шестом на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал Знаменских». Турнир проходил 5 и 6 июля на стадионе «Метеор» в Жуковском в Московской области.
Результат Алёны составил 4 метра 40 сантиметров. Первое место заняла спортсменка из Омской области Ирина Иванова, показавшая результат 4 метра 50 сантиметров. Замкнула тройку лидеров с результатом 4 метра 25 сантиметров Полина Кнороз, выступающая за Москву и Санкт-Петербург.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, Алёна Лутковская является воспитанницей областной Школы высшего спортивного мастерства.
Иркутская прыгунья стала призёром всероссийских соревнований
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