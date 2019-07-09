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На Байкале устроили познавательную экскурсию для детей

На Байкале устроили познавательную экскурсию для детей
Общество, 
Участники Байкальской летней школы прошли маршрут от посёлка Большое Голоустное до пади Ушканьей

30 июня состоялось небольшое познавательное путешествие для участников Байкальской летней школы технологического лидерства «ЭМ³БИТ²». Экскурсия прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и Иркутским центром поддержки и развития добровольчества «Твори добро».

Константин Павловец, сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» провёл экскурсию от посёлка Большое Голоустное до пади Ушканьей на территории Прибайкальского национального парка.

Маршрут сопровождался лекцией о заповедной системе, об особо охраняемых природных территориях (Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказники Красный Яр и Тофаларский). Дети узнали о животных и растениях, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 
Байкал экскурсия
 
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