На финише ралли «Шёлковый путь» в Бурятии собралось рекордное число зрителей

«То, что было на финише, превзошло все наши самые смелые ожидания», - заявили в Бурятии представители международного ралли «Шёлковый путь»
В понедельник, 8 июля, в бивуаке ралли «Шелковый путь» в аэропорту Улан-Удэ прошёл вечерний брифинг по итогам второго этапа соревнования, который принимала Бурятии. Семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, директор проекта международное ралли «Шелковый путь», Владимир Чагин отметил высокий уровень организации на бивуаке в Улан-Удэ, на стартовой зоне в городе Бабушкин Кабанского района, и на финише в селе Харгана Селенгинского района. В Харгану приехали около 6 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- То, что было на финише, превзошло все наши самые смелые ожидания. У нас впервые за десять лет гонки пришло столько людей на финишный участок. И все поддерживали пилотов, радовались за них. Я думаю, что многие зрители видели этих пилотов в первый раз, но, тем не менее, они всячески аплодировали, подбадривали. Когда победитель в категории «Автомобили» Нассер Аль-Аттия сказал пару слов со сцены и шёл обратно к машине, полчаса не мог дойти, потому что постоянно либо люди делали селфи, либо давал автографы, - рассказал административный директор ралли «Шёлковый путь» Сергей Тукманов.
Также участников ралли впечатлило разнообразие природы Бурятии - лесистые горы, которые переходят в степь.
- Я сегодня слышу от участников - просто восторг и удивление от увиденной природы. Здорово, что у нас очень большая страна, разнообразный рельеф, различная природа. Практически все природные ландшафты, которые существуют, у нас есть. Здорово, что мы смогли в нашем проекте показать Бурятию. Весь мир увидит Россию с этой точки зрения и останутся только хорошее впечатление у всех, кто был «Шелковом пути», - заявил Владимир Чагин.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республика показала участникам и организаторам ралли все разнообразие России.
- Весь её колорит, различные национальности, богатую культуру и богатую природу. Бурятия - земля, которая имеет древнюю историю. Здесь родина матери Чингисхана, здесь родились гунны, здесь живет современный бурятский и русский народ. Здесь в общем Великая Россия собрана в одном месте, - заявил Алексей Цыденов.
Сегодня утром стартовал третий этап ралли – от Улан-Удэ до Улан-Батора. Участники уже покинули бивуак в столице Бурятии и направились на границу с Монголией в Кяхте в обычном темпе. Следующий скоростной участок пройдет на территории Монголии. Закончится ралли «Шелковый путь-2019» 16 июля в китайском городе Дунхуань.
Как сообщал «Байкал-Daily», второй этап ралли «Шёлковый путь», который принимала Бурятия, прошёл 8 июля. Гонщики соревновались в четырёх категориях: «Мотоциклы», «Квадроциклы», «Внедорожники» и «Грузовики». Они стартовали утром из Бабушкина, а финишировали днём в Харгане. Победители бурятского этапа – иностранные гонщики.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
На финише ралли «Шёлковый путь» в Бурятии собралось рекордное число зрителей
Общество, Фото:
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