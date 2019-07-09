Впервые за 800 лет в Бурятию приедут настоящие меркиты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Потомки меркитов со всего мира приедут в Бурятию, где когда-то жили их предки



С13 по 14 июля 2019 года на территории сакральных памятников меркитского прошлого бурятского народа в Мухоршибирском районе Бурятии состоится научно-практический семинар с участием представителей этнических меркитов из разных регионов мира и представителей бурятских родов. Мероприятие организует «Гуннский фонд» совместно с БНЦ СО РАН и администрацией Мухоршибирского района.



Делегацию потомков меркитов из 30 человек принимает «Гуннский фонд».



- Впервые за 800 лет на свою историческую прародину прибывают настоящие меркиты. Учёные БНЦ готовят и проведут научную конференцию «Меркиты средневековья в истории центральной Азии». Делегаты - потомки меркитов - приедут на места, в которых когда-то их предки создали одно из первых государств той эпохи. Они также посетят археологические раскопки – ставку 13 века правителя меркитов «Тохто беки», - сообщили в «Гуннском фонде».



Меркиты - монгольское племя, составная часть народа Хунну. Они вошли в империю Чингисхана в начале XIII века.



Родиной меркитов является Забайкалье, Бурятия, проживали они на берегах Селенги и Уды.



Меркиты состояли из трёх крупных племён это: удауиты, хуасай, хаты.



Меркиты и Чингисхан



Согласно «Сокровенному сказанию монголов», будущая мать Темуджина, Оэлун, была сосватана меркиту Чиледу в 1153 году, однако её умыкнул Есугей-багатур.



Позже три сотни меркитов совершили рейд на становище молодого Темуджина, и он бежал, бросив свою жену Бортэ, взятую меркитами в отместку за украденную его отцом Есугеем Оэлун.



Этот рейд меркитов стал переломным моментом в истории меркитов.



Темуджину удалось мобилизовать монголов-кереитов под руководством Тогрул-хана, чтобы вернуть жену, и меркиты были частично перебиты, частично бежали в Забайкалье.



Рейды на меркитов продолжались ещё в течение двадцати лет после первого разгрома.



Однако в меркитском плену Бортэ родила сына Джучи, предположительно — от получившего её в наложницы меркита Чильгира. Темуджин признал своё отцовство, однако даже родной младший брат Джучи, Чагатай, называл его «наследником меркитского плена».



«Чингисхан постановил, чтобы никого из меркитов не оставляли в живых, а всех убивали, так как племя меркит было мятежное и воинственное и множество раз воевало с ним...»



Немногие оставшиеся в живых или пребывали тогда в утробах матери, или были скрыты у родственников.



В результате цепи трагических событий времён Чингисхана меркиты потеряли свою прародину - забайкальские степи.



В современном мире потомки меркитов рассеяны по всему свету и проживают на территориях многих стран.



Современные потомки меркитов



Среди бурят есть роды меркитского происхождения. Хори-бурятский род хуасай (ухасай) родственен меркитской ветви хоас (увас).



В состав хамниган входит род мекерчин, название которого является одной из форм этнонима «меркит».



- В Монголии проживают представители меркитских родов: мэргэд, хардал мэргэд, их мэргэд, бага мэргэд, мэргэд онход. В составе южных монголов, проживающих на территории Внутренней Монголии, отмечены роды: мэргэд, мэргэчид, - сообщили в «Гуннском фонде».



Среди волжских калмыков существуют две «аймачные» группы — хо-меркит (хоо меркед) («благородные меркиты») и ики-меркиты («старшие меркиты»). Также среди калмыков отмечены следующие роды: шара меркед, хара меркед, меркетняхин, мергечуд.



Род мэргэд (меркит) присутствует у торгутов. Меркиты, осевшие в Афганистане, образовали одно из племён в составе хазарейцев — меркет.



В составе рода керей Среднего жуза казахов есть подрод меркит. Среди башкир также есть род меркит.



Также потомки меркитов живут на территории Кемеровской области, войдя в состав телеутов.





