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Впервые за 800 лет в Бурятию приедут настоящие меркиты

Впервые за 800 лет в Бурятию приедут настоящие меркиты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Потомки меркитов со всего мира приедут в Бурятию, где когда-то жили их предки

С13 по 14 июля 2019 года на территории сакральных памятников меркитского прошлого бурятского народа в Мухоршибирском районе Бурятии состоится научно-практический семинар с участием представителей этнических меркитов из разных регионов мира и представителей бурятских родов. Мероприятие организует «Гуннский фонд» совместно с БНЦ СО РАН и администрацией Мухоршибирского района.

Делегацию потомков меркитов из 30 человек принимает «Гуннский фонд».

- Впервые за 800 лет на свою историческую прародину прибывают настоящие меркиты. Учёные БНЦ готовят и проведут научную конференцию «Меркиты средневековья в истории центральной Азии». Делегаты - потомки меркитов - приедут на места, в которых когда-то их предки создали одно из первых государств той эпохи. Они также посетят археологические раскопки – ставку 13 века правителя меркитов «Тохто беки», - сообщили в «Гуннском фонде».

Меркиты - монгольское племя, составная часть народа Хунну. Они вошли в империю Чингисхана в начале XIII века.

Родиной меркитов является Забайкалье, Бурятия, проживали они на берегах Селенги и Уды.

Меркиты состояли из трёх крупных племён это: удауиты, хуасай, хаты.

Меркиты и Чингисхан

Согласно «Сокровенному сказанию монголов», будущая мать Темуджина, Оэлун, была сосватана меркиту Чиледу в 1153 году, однако её умыкнул Есугей-багатур.

Позже три сотни меркитов совершили рейд на становище молодого Темуджина, и он бежал, бросив свою жену Бортэ, взятую меркитами в отместку за украденную его отцом Есугеем Оэлун.

Этот рейд меркитов стал переломным моментом в истории меркитов.

Темуджину удалось мобилизовать монголов-кереитов под руководством Тогрул-хана, чтобы вернуть жену, и меркиты были частично перебиты, частично бежали в Забайкалье.

Рейды на меркитов продолжались ещё в течение двадцати лет после первого разгрома.

Однако в меркитском плену Бортэ родила сына Джучи, предположительно — от получившего её в наложницы меркита Чильгира. Темуджин признал своё отцовство, однако даже родной младший брат Джучи, Чагатай, называл его «наследником меркитского плена».

«Чингисхан постановил, чтобы никого из меркитов не оставляли в живых, а всех убивали, так как племя меркит было мятежное и воинственное и множество раз воевало с ним...»

Немногие оставшиеся в живых или пребывали тогда в утробах матери, или были скрыты у родственников.

В результате цепи трагических событий времён Чингисхана меркиты потеряли свою прародину - забайкальские степи.

В современном мире потомки меркитов рассеяны по всему свету и проживают на территориях многих стран.

Современные потомки меркитов

Среди бурят есть роды меркитского происхождения. Хори-бурятский род хуасай (ухасай) родственен меркитской ветви хоас (увас).

В состав хамниган входит род мекерчин, название которого является одной из форм этнонима «меркит».

- В Монголии проживают представители меркитских родов: мэргэд, хардал мэргэд, их мэргэд, бага мэргэд, мэргэд онход. В составе южных монголов, проживающих на территории Внутренней Монголии, отмечены роды: мэргэд, мэргэчид, - сообщили в «Гуннском фонде».

Среди волжских калмыков существуют две «аймачные» группы — хо-меркит (хоо меркед) («благородные меркиты») и ики-меркиты («старшие меркиты»). Также среди калмыков отмечены следующие роды: шара меркед, хара меркед, меркетняхин, мергечуд.

Род мэргэд (меркит) присутствует у торгутов. Меркиты, осевшие в Афганистане, образовали одно из племён в составе хазарейцев — меркет.

В составе рода керей Среднего жуза казахов есть подрод меркит. Среди башкир также есть род меркит.

Также потомки меркитов живут на территории Кемеровской области, войдя в состав телеутов.


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